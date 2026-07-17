Райхон с мужем в Париже: фотографии не оставили поклонников равнодушными (видео)

Певица Райхон делится в социальных сетях фотографиями и постами из поездки в Париж. Тот факт, что она отправилась в это путешествие вместе с супругом, привлек внимание поклонников.

На снимках певица запечатлена в различных живописных местах Парижа. В комментариях пользователи обсуждают внешний вид, стиль и настроение Райхон.

Многие поклонники отметили, что певица выглядит счастливой рядом со своим мужем. Райхон продолжает делиться моментами из своей поездки с подписчиками.