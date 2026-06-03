Сценическая интерпретация «Зумрад и Киммат»

Сказка «Зумрад и Киммат» вновь ожила на сцене. Постановка, представленная танцевальной школой «Паризод» во Дворце профсоюзов 2 июня, подарила зрителям незабываемые впечатления.

В этом концерте национальные танцы, театральные элементы и современные сценические решения слились воедино, создав уникальную художественную атмосферу. Выступления талантливых танцовщиц, красочные декорации и гармония образов были встречены зрителями бурными аплодисментами.

Главные роли в постановке исполнили мастера своего дела. В частности, образ матери Киммат воплотила Хосият Хусанова, а роль отца Зумрад сыграл Баходир Нишонов. Также роль Киммат мастерски исполнила Саъдия Сафарова, а Зумрад — Эъзоза Сафарова.

Особенно сценическая интерпретация сказочных героев и эмоции, переданные через музыку и танец, не оставили зрителей равнодушными. Хотя первый день концерта уже позади, зрители активно делятся впечатлениями в соцсетях, выражая теплые отзывы и признание.

Напоминаем, что данная сценическая программа длится 2 дня — показы для зрителей пройдут 2 и 3 июня.