В Индии крокодил напал на 12-летнего ребенка

·61·Мир
В Индии крокодил напал на 12-летнего ребенка

Трагический инцидент, произошедший в индийском штате Уттар-Прадеш, потряс местных жителей. 16 июля в округе Бахрайч 12-летний мальчик стал жертвой нападения крокодила у реки. Об этом сообщает издание Те Тимес оф Индиа.

Согласно полученным данным, ученик шестого класса возвращался домой после работы на рисовом поле вместе со своим дядей. Когда ребенок мыл руки и ноги у реки, на него набросился крокодил. Хищник схватил мальчика за ногу и утащил под воду.

После случившегося местные жители и спасатели начали поисковые работы. Спустя примерно пять часов поисков тело ребенка было найдено в реке.

Специалисты лесного хозяйства сообщили, что крокодил частично повредил тело. Местная полиция проводит расследование по факту происшествия и подтвердила подлинность видеозаписи инцидента, распространившейся в социальных сетях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призывает население страны к чистотеПремьер-министр Индии Нарендра Моди призывает население страны к чистотеСегодня, 17:28Израиль разрушил три школы на юге ЛиванаИзраиль разрушил три школы на юге ЛиванаСегодня, 17:21В Турции мужчина откусил жене носВ Турции мужчина откусил жене носСегодня, 17:18В какой стране самая вкусная еда в мире? Опубликован рейтингВ какой стране самая вкусная еда в мире? Опубликован рейтингСегодня, 16:42На побережье Китая выбросило около 100 тысяч мертвых рыб (видео)На побережье Китая выбросило около 100 тысяч мертвых рыб (видео)Сегодня, 14:08Землетрясение магнитудой 7,4 потрясло Мексику, была объявлена угроза цунамиЗемлетрясение магнитудой 7,4 потрясло Мексику, была объявлена угроза цунамиСегодня, 13:03
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?
Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?