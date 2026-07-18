В Индии крокодил напал на 12-летнего ребенка

Трагический инцидент, произошедший в индийском штате Уттар-Прадеш, потряс местных жителей. 16 июля в округе Бахрайч 12-летний мальчик стал жертвой нападения крокодила у реки. Об этом сообщает издание Те Тимес оф Индиа.

Согласно полученным данным, ученик шестого класса возвращался домой после работы на рисовом поле вместе со своим дядей. Когда ребенок мыл руки и ноги у реки, на него набросился крокодил. Хищник схватил мальчика за ногу и утащил под воду.

После случившегося местные жители и спасатели начали поисковые работы. Спустя примерно пять часов поисков тело ребенка было найдено в реке.

Специалисты лесного хозяйства сообщили, что крокодил частично повредил тело. Местная полиция проводит расследование по факту происшествия и подтвердила подлинность видеозаписи инцидента, распространившейся в социальных сетях.