«Бавария» подготовила огромную зарплату, чтобы удержать Майкла Олисе

·0·Спорт
«Бавария» подготовила огромную зарплату, чтобы удержать Майкла Олисе

На фоне участившихся слухов о возможном переходе Майкла Олисе в мадридский «Реал», «Бавария» готовится предпринять решительные шаги. Мюнхенский клуб намерен предложить французскому футболисту новый контракт с очень высокой зарплатой, чтобы удержать его в команде.

Если сделка состоится, Олисе станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».

Олисе хочет перейти в «Реал»

По имеющимся данным, 24-летний полузащитник намерен присоединиться к «Реалу» уже в текущее трансферное окно.

Сообщается, что Олисе уже поделился этим желанием с некоторыми своими партнерами по сборной Франции. Ранее также появлялись сообщения о том, что мадридский клуб рассматривает футболиста как одну из своих главных трансферных целей на будущее.

Однако «Бавария» не планирует легко отпускать одного из своих лидеров.

Годовая зарплата может превысить 25 миллионов евро

Как сообщает издание Bild, мюнхенцы планируют предложить Олисе новый контракт на улучшенных условиях.

Согласно ему, годовая зарплата французского футболиста может превысить 25 миллионов евро. Подобное соглашение выведет Олисе в число самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Таким образом, руководство «Баварии» стремится убедить футболиста остаться в Мюнхене и ослабить интерес со стороны «Реала».

Позиция «Баварии» тверда

Мюнхенский клуб рассматривает Олисе как важную часть своего будущего проекта. По этой причине руководство пока даже не готово обсуждать вопрос его продажи.

Даже если сам футболист захочет сменить клуб, «Реалу», вероятно, придется выступить с очень крупным предложением, чтобы начать переговоры.

Олисе оценивается в 150 миллионов евро

Портал Transfermarkt оценивает Майкла Олисе в 150 миллионов евро.

Эта сумма может сделать потенциальный трансфер одним из самых дорогих этим летом. Однако «Бавария» пытается изменить ситуацию в свою пользу с помощью предложения о новом контракте.

Теперь главная интрига заключается в том, выберет ли Олисе высокую зарплату или останется верен своему желанию перейти в мадридский «Реал»?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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