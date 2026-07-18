Китайская компания CXMT занимает место Samsung и Микрон на рынке памяти

·31·Технологии
Китайская компания CXMT занимает место Samsung и Микрон на рынке памяти

На мировом рынке поставок оперативной памяти (RAM) наблюдаются серьезные изменения. Китайская компания CXMT (ЧангКсин Меморй Течнологиес) неожиданно стала ключевым партнером крупных производителей компьютеров, начав угрожать позициям таких гигантов, как Samsung, СК Хйникс и Микрон. Эта ситуация складывается на фоне дефицита чипов памяти на мировом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как сообщает издание ДигиТимес, крупнейшие мировые производители персональных компьютеров уже начали массово подписывать контракты с CXMT. Причиной этого указывается то, что производственные мощности традиционных поставщиков практически исчерпаны. Китайский же производитель максимально задействует свои ресурсы, чтобы заполнить этот пробел.

Крупные бренды в очереди: мелкие производители остаются в стороне

В настоящее время производственные мощности CXMT законтрактованы до конца 2027 года. Это означает, что возможности для новых клиентов резко ограничены. По имеющимся данным, только лидеры рынка, такие как Dell, HP и Apple, смогли получить необходимые квоты. Более мелкие бренды и локальные сборщики могут столкнуться с серьезными трудностями при поставках чипов памяти.

Данная ситуация может косвенно повлиять на цены компьютерной техники на рынке Узбекистана. Поскольку крупные бренды оптимизируют расходы через китайских партнеров, более мелкие компании будут вынуждены закупать более дорогие комплектующие. Это неизбежно скажется на балансе цен на рынке.

Стратегический рост и планы на будущее

CXMT поразительными темпами расширяет масштабы своего производства. К концу текущего года компания планирует выйти на уровень обработки 350 000 кремниевых пластин в месяц. Для сравнения, показатель одного из лидеров мирового рынка, компании Микрон, составляет 375 000 пластин в месяц. Очевидно, что китайский гигант свел разрыв к минимуму.

По прогнозам экспертов, к 2027 году CXMT может вытеснить одного из представителей «большой тройки» производителей памяти. Основная причина этого — строительство новых производственных линий (клеан румс) в два раза быстрее, чем у конкурентов. Такая агрессивная стратегия роста оценивается как важный шаг Китая на пути к достижению независимости в сфере полупроводников.

Подводя итог, можно сказать, что этот сдвиг на рынке чипов памяти важен не только для производителей, но и для конечных потребителей. Переход таких компаний, как Apple, на китайские чипы памяти неизбежно окажет существенное влияние на себестоимость и технические характеристики гаджетов в будущем.

CXMTAppleОперативная ПамятьТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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