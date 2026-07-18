Состоялась премьера песни «Qizim» («Моя дочь»), посвященной дочери Дилноз (видео)

·35·Культура
Состоялась премьера песни «Qizim» («Моя дочь»), посвященной дочери Дилноз (видео)

Певица Дилноз, завоевавшая сердца поклонников своим неповторимым голосом и искренним исполнением, представила публике свою новую творческую работу. Премьера новой песни артистки под названием «Qizim» («Моя дочь») и видеоклипа к ней состоялась 17 июля в 19:00 на её официальном YouTube-канале.

Как известно, 16 июня у певицы родилась дочь. Новая композиция посвящена именно ей, и в ней нашли отражение материнская нежность, безграничная любовь и самые добрые пожелания.

Сразу после анонса премьеры песня «Qizim» за короткое время успела набрать множество просмотров. Содержание песни, трогательные слова и искренние кадры в видеоклипе оставляют у слушателей теплые впечатления.

В социальных сетях поклонники поздравляют Дилноз с новой творческой работой. Многие отмечают, что песня «Qizim» станет одним из самых искренних и близких к сердцу произведений певицы.

Также из видеоклипа стало известно, что певица дала своей дочери имя Амани. Поклонники желают малышке долгих лет жизни, счастья и направляют свои добрые пожелания семье Дилноз.

ДилнозQizimYouTubeАмани
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