Стала известна причина, по которой Реал Мадрид отказался от трансфера Матеуса Фернандеса

Мадридский Реал был очень близок к подписанию талантливого португальского полузащитника Матеуса Фернандеса в летнее трансферное окно. Несмотря на то, что известный агент Жорже Мендеш достиг полного соглашения между сторонами, в конечном итоге трансфер не состоялся. Согласно информации, опубликованной изданием Фичаджес, причиной срыва сделки стала жесткая позиция руководства клуба по финансовым вопросам. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Главный тренер команды Жозе Моуринью определил Матеуса Фернандеса как одну из своих главных целей. Тренер верил, что физические данные и универсальность 22-летнего футболиста усилят полузащиту мадридского клуба в долгосрочной перспективе. Фернандес, проявивший себя в прошлом сезоне Английской Премьер-лиги в составе Вест Хэм Юнайтед, где он провел 36 матчей, был важной частью планов тренера.

Разногласия между Моуринью и руководством

Согласно сообщению журналиста Радио Marca Серхио Валентина, Жозе Моуринью с самого начала трансферного окна включил имя Фернандеса в список приоритетных кандидатов. Тренер считал, что, несмотря на наличие в команде таких сильных исполнителей, как Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга, команде нужен более динамичный и атлетичный футболист, играющий в стиле «бокс-то-бокс». Однако спортивный департамент клуба предпочел направить ресурсы в другое русло.

Жорже Мендеш завершил переговоры с футболистом и его клубом, создав все благоприятные условия для Реал Мадрид. Тем не менее, руководство «королевского клуба» сочло запрошенную за трансфер сумму чрезмерно высокой. Как пишет Goal.com, мадридцы посчитали, что столь крупные инвестиции в линию полузащиты в нынешних условиях не оправданы.

Трансферная стоимость и выбор варианта с Тоттенхэмом

В итоге Матеус Фернандес перешел в лондонский Тоттенхэм. Английский клуб потратил на этот трансфер около 85 миллионов фунтов стерлингов (98 миллионов евро). Реал Мадрид отказался платить именно эту сумму. Испанский гранд счел экономически нецелесообразным тратить такие средства на одну позицию и предпочел сосредоточить внимание на трансфере Бернарду Силвы.

Хотя Моуринью верил, что Бернарду Силва и Фернандес могли бы дополнять друг друга на поле, иерархия клуба разрешила только один крупный трансфер. Это решение в настоящее время вызывает жаркие дискуссии среди экспертов и болельщиков. Одни утверждают, что Реал Мадрид упустил одну из своих будущих главных звезд, другие поддерживают клуб, поставивший финансовую стабильность на первое место.