Испания была в одном шаге от того, чтобы «украсть» Месси...

·68·Спорт
Испания была в одном шаге от того, чтобы «украсть» Месси...

Сегодня Лионель Месси известен как символ аргентинского футбола, двукратный победитель Кубка Америки и капитан, вернувший стране титул чемпиона мира после 36-летнего перерыва. Однако его великая история в национальной сборной могла вовсе не начаться.

Аргентина вовремя не заметила юного Лео, а Испания всерьез рассматривала возможность привлечения его в свою сборную. Ситуацию изменили одна видеокассета и несколько телефонных звонков.

Путь из Росарио в Барселону

В 2000 году 13-летний Лионель Месси переехал из Росарио в Барселону в мечтах стать футболистом.

Он быстро начал демонстрировать свой талант в академии «Барселоны». Однако, несмотря на прошедшие годы, Месси не принимал вызовы в различные юношеские сборные Испании.

Один из его первых тренеров в академии, удивленный этой ситуацией, обратился к тренерам молодежной сборной Испании.

В ходе разговора в шутливой форме было высказано мнение: если аргентинский парень не соглашается играть за Испанию, его нужно убедить или даже «украсть».

В Аргентине Месси почти никто не знал

В то время в футбольной системе Аргентины не было достаточно информации о Лео. Отец Месси, Хорхе, начал искать способы показать игру сына тренерам национальной сборной.

Он попросил агента передать аргентинским специалистам видеозаписи матчей Лео.

Агент встретился с Клаудио Вивасом, помощником Марсельо Бьелсы. Вивас сообщил главному тренеру о молодом футболисте.

— Он хорошо играет? — спросил Бьелса.
— Он не просто хорош. Он играет великолепно, — прозвучал ответ.

После этого кассета с записями игр Месси попала к главному тренеру сборной Аргентины У17 Уго Токалли.

Месси поразил тренера, но не попал в состав

Токалли был глубоко впечатлен скоростью и движениями Месси. Он даже сравнил Лео с белкой за его ловкость на поле.

Тем не менее, тренер не взял его на чемпионат мира среди юношей 2003 года.

Токалли посчитал несправедливым исключать из состава перед самым турниром кого-то из футболистов, которые готовились с командой два года. Он не захотел менять решение, когда «поезд уже почти ушел».

А Аргентина в полуфинале того турнира проиграла Испании.

Один вопрос ударил Токалли «как кинжал»

После соревнований был организован ужин с участием руководителей команд. Там представитель Испании обратился к Токалли:

— Если бы ты взял того парня из «Барселоны», ты бы стал чемпионом с этой командой.
— Не говори. Ты имеешь в виду Месси?
— Значит, ты знал о нем и все равно не взял?

Этот разговор сильно задел Токалли. Позже он сравнил услышанные слова с ударом кинжала.

Тренер пришел к руководству сборной Аргентины и сказал, что Месси нужно привлечь немедленно. В противном случае Испания могла забрать его в свою сборную.

«Наконец-то»: звонок, изменивший судьбу

Найти семью Месси оказалось непросто. Токалли начал искать родственников Лео по телефонному справочнику Росарио.

Сначала он позвонил бабушке. Она дала номер дяди, а дядя — номер телефона Хорхе Месси.

Услышав, что звонят из сборной Аргентины, первым словом Хорхе Месси было коротким:

«Наконец-то».

После этого звонка ход истории футбола изменился.

Все началось с одной кассеты

Впоследствии Месси дважды выигрывал Кубок Америки с Аргентиной и принес стране первый за 36 лет титул чемпиона мира.

Теперь он в одном шаге от того, чтобы завоевать еще один кубок мира в составе Аргентины.

Сегодня трудно представить Месси в футболке сборной Испании. Но когда-то Аргентина была очень близка к тому, чтобы не заметить своего величайшего футболиста. А эта история началась с одной видеокассеты, одного болезненного вопроса и звонка со словами «наконец-то».

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Бавария» подготовила огромную зарплату, чтобы удержать Майкла Олисе«Бавария» подготовила огромную зарплату, чтобы удержать Майкла ОлисеСегодня, 17:06Стала известна причина, по которой Реал Мадрид отказался от трансфера Матеуса ФернандесаСтала известна причина, по которой Реал Мадрид отказался от трансфера Матеуса ФернандесаСегодня, 16:12Андрес Иньеста: фактор Лионелья Месси невозможно полностью нейтрализоватьАндрес Иньеста: фактор Лионелья Месси невозможно полностью нейтрализоватьСегодня, 15:31Почему Винчич расплакался, узнав о назначении на финал ЧМ-2026?Почему Винчич расплакался, узнав о назначении на финал ЧМ-2026?Сегодня, 15:22Игрок под 91-м номером всё испортил на 91-й минуте (видео)Игрок под 91-м номером всё испортил на 91-й минуте (видео)Сегодня, 15:14Деку перед сложным выбором: мысли перед финалом между Аргентиной и ИспаниейДеку перед сложным выбором: мысли перед финалом между Аргентиной и ИспаниейСегодня, 14:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе