Испания была в одном шаге от того, чтобы «украсть» Месси...

Сегодня Лионель Месси известен как символ аргентинского футбола, двукратный победитель Кубка Америки и капитан, вернувший стране титул чемпиона мира после 36-летнего перерыва. Однако его великая история в национальной сборной могла вовсе не начаться.

Аргентина вовремя не заметила юного Лео, а Испания всерьез рассматривала возможность привлечения его в свою сборную. Ситуацию изменили одна видеокассета и несколько телефонных звонков.

Путь из Росарио в Барселону

В 2000 году 13-летний Лионель Месси переехал из Росарио в Барселону в мечтах стать футболистом.

Он быстро начал демонстрировать свой талант в академии «Барселоны». Однако, несмотря на прошедшие годы, Месси не принимал вызовы в различные юношеские сборные Испании.

Один из его первых тренеров в академии, удивленный этой ситуацией, обратился к тренерам молодежной сборной Испании.

В ходе разговора в шутливой форме было высказано мнение: если аргентинский парень не соглашается играть за Испанию, его нужно убедить или даже «украсть».

В Аргентине Месси почти никто не знал

В то время в футбольной системе Аргентины не было достаточно информации о Лео. Отец Месси, Хорхе, начал искать способы показать игру сына тренерам национальной сборной.

Он попросил агента передать аргентинским специалистам видеозаписи матчей Лео.

Агент встретился с Клаудио Вивасом, помощником Марсельо Бьелсы. Вивас сообщил главному тренеру о молодом футболисте.

— Он хорошо играет? — спросил Бьелса.

— Он не просто хорош. Он играет великолепно, — прозвучал ответ.

После этого кассета с записями игр Месси попала к главному тренеру сборной Аргентины У17 Уго Токалли.

Месси поразил тренера, но не попал в состав

Токалли был глубоко впечатлен скоростью и движениями Месси. Он даже сравнил Лео с белкой за его ловкость на поле.

Тем не менее, тренер не взял его на чемпионат мира среди юношей 2003 года.

Токалли посчитал несправедливым исключать из состава перед самым турниром кого-то из футболистов, которые готовились с командой два года. Он не захотел менять решение, когда «поезд уже почти ушел».

А Аргентина в полуфинале того турнира проиграла Испании.

Один вопрос ударил Токалли «как кинжал»

После соревнований был организован ужин с участием руководителей команд. Там представитель Испании обратился к Токалли:

— Если бы ты взял того парня из «Барселоны», ты бы стал чемпионом с этой командой.

— Не говори. Ты имеешь в виду Месси?

— Значит, ты знал о нем и все равно не взял?

Этот разговор сильно задел Токалли. Позже он сравнил услышанные слова с ударом кинжала.

Тренер пришел к руководству сборной Аргентины и сказал, что Месси нужно привлечь немедленно. В противном случае Испания могла забрать его в свою сборную.

«Наконец-то»: звонок, изменивший судьбу

Найти семью Месси оказалось непросто. Токалли начал искать родственников Лео по телефонному справочнику Росарио.

Сначала он позвонил бабушке. Она дала номер дяди, а дядя — номер телефона Хорхе Месси.

Услышав, что звонят из сборной Аргентины, первым словом Хорхе Месси было коротким:

«Наконец-то».

После этого звонка ход истории футбола изменился.

Все началось с одной кассеты

Впоследствии Месси дважды выигрывал Кубок Америки с Аргентиной и принес стране первый за 36 лет титул чемпиона мира.

Теперь он в одном шаге от того, чтобы завоевать еще один кубок мира в составе Аргентины.

Сегодня трудно представить Месси в футболке сборной Испании. Но когда-то Аргентина была очень близка к тому, чтобы не заметить своего величайшего футболиста. А эта история началась с одной видеокассеты, одного болезненного вопроса и звонка со словами «наконец-то».