Испания была в одном шаге от того, чтобы «украсть» Месси...
Сегодня Лионель Месси известен как символ аргентинского футбола, двукратный победитель Кубка Америки и капитан, вернувший стране титул чемпиона мира после 36-летнего перерыва. Однако его великая история в национальной сборной могла вовсе не начаться.
Аргентина вовремя не заметила юного Лео, а Испания всерьез рассматривала возможность привлечения его в свою сборную. Ситуацию изменили одна видеокассета и несколько телефонных звонков.
Путь из Росарио в Барселону
В 2000 году 13-летний Лионель Месси переехал из Росарио в Барселону в мечтах стать футболистом.
Он быстро начал демонстрировать свой талант в академии «Барселоны». Однако, несмотря на прошедшие годы, Месси не принимал вызовы в различные юношеские сборные Испании.
Один из его первых тренеров в академии, удивленный этой ситуацией, обратился к тренерам молодежной сборной Испании.
В ходе разговора в шутливой форме было высказано мнение: если аргентинский парень не соглашается играть за Испанию, его нужно убедить или даже «украсть».
В Аргентине Месси почти никто не знал
В то время в футбольной системе Аргентины не было достаточно информации о Лео. Отец Месси, Хорхе, начал искать способы показать игру сына тренерам национальной сборной.
Он попросил агента передать аргентинским специалистам видеозаписи матчей Лео.
Агент встретился с Клаудио Вивасом, помощником Марсельо Бьелсы. Вивас сообщил главному тренеру о молодом футболисте.
— Он хорошо играет? — спросил Бьелса.
— Он не просто хорош. Он играет великолепно, — прозвучал ответ.
После этого кассета с записями игр Месси попала к главному тренеру сборной Аргентины У17 Уго Токалли.
Месси поразил тренера, но не попал в состав
Токалли был глубоко впечатлен скоростью и движениями Месси. Он даже сравнил Лео с белкой за его ловкость на поле.
Тем не менее, тренер не взял его на чемпионат мира среди юношей 2003 года.
Токалли посчитал несправедливым исключать из состава перед самым турниром кого-то из футболистов, которые готовились с командой два года. Он не захотел менять решение, когда «поезд уже почти ушел».
А Аргентина в полуфинале того турнира проиграла Испании.
Один вопрос ударил Токалли «как кинжал»
После соревнований был организован ужин с участием руководителей команд. Там представитель Испании обратился к Токалли:
— Если бы ты взял того парня из «Барселоны», ты бы стал чемпионом с этой командой.
— Не говори. Ты имеешь в виду Месси?
— Значит, ты знал о нем и все равно не взял?
Этот разговор сильно задел Токалли. Позже он сравнил услышанные слова с ударом кинжала.
Тренер пришел к руководству сборной Аргентины и сказал, что Месси нужно привлечь немедленно. В противном случае Испания могла забрать его в свою сборную.
«Наконец-то»: звонок, изменивший судьбу
Найти семью Месси оказалось непросто. Токалли начал искать родственников Лео по телефонному справочнику Росарио.
Сначала он позвонил бабушке. Она дала номер дяди, а дядя — номер телефона Хорхе Месси.
Услышав, что звонят из сборной Аргентины, первым словом Хорхе Месси было коротким:
«Наконец-то».
После этого звонка ход истории футбола изменился.
Все началось с одной кассеты
Впоследствии Месси дважды выигрывал Кубок Америки с Аргентиной и принес стране первый за 36 лет титул чемпиона мира.
Теперь он в одном шаге от того, чтобы завоевать еще один кубок мира в составе Аргентины.
Сегодня трудно представить Месси в футболке сборной Испании. Но когда-то Аргентина была очень близка к тому, чтобы не заметить своего величайшего футболиста. А эта история началась с одной видеокассеты, одного болезненного вопроса и звонка со словами «наконец-то».
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