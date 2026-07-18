Исторический протест на заводах Hyundai: рабочие восстали против гуманоидных роботов

·28·Авто
Исторический протест на заводах Hyundai: рабочие восстали против гуманоидных роботов

На заводах южнокорейского автомобильного гиганта Hyundai произошло неожиданное и историческое событие. Сотрудники компании объявили забастовку в знак протеста против внедрения гуманоидных роботов на производственные линии. Это событие фиксируется как первый крупный трудовой конфликт в истории мировой автомобильной промышленности, вызванный искусственным интеллектом и робототехникой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основной причиной конфликта стал обновленный гуманоидный робот Atlas, представленный в январе. Этот робот ростом почти 1,9 метра обладает способностью свободно передвигаться, а его суставы вращаются на 360 градусов. По данным иксбт.ком, профсоюз работников Hyundai обеспокоен тем, что внедрение этой технологии на заводы приведет к потере рабочих мест для тысяч сотрудников.

Технологический прогресс и угроза рабочим местам

В настоящее время акции протеста продолжаются на основных производственных предприятиях Hyundai в городе Ульсан. Рабочие требуют не только повышения заработной платы, но и предоставления четких гарантий относительно внедрения искусственного интеллекта и новых систем автоматизации. Профсоюз настаивает на том, что роботы, подобные Atlas, не должны допускаться на линии без согласия персонала.

Хотя руководство Hyundai не объявляло официальных сроков начала полноценной работы роботов Atlas на заводах в Южной Корее, рабочие считают необходимым согласовать правила уже сейчас. По их мнению, после массового распространения технологии сопротивляться будет уже поздно.

Boston Dynamics и планы на будущее

Напомним, что компания Boston Dynamics, входящая в состав Hyundai Мотор Груп, готовится к серийному производству своих роботов Atlas. Согласно ранее распространенной информации, компания планирует разместить до 25 тысяч гуманоидных роботов на предприятиях Hyundai и Kia. Хотя это повысит эффективность производства, потребность в человеческом труде неизбежно резко сократится.

Учитывая, что модели Hyundai занимают высокие позиции на автомобильном рынке Узбекистана, такие глобальные изменения в производственном процессе могут в будущем повлиять на себестоимость и качество автомобилей. Переговоры между сторонами продолжаются, и это событие послужит своеобразным прецедентом для всех мировых автогигантов.

HyundaiРобототехникаAtlasЗабастовкаЮжная Корея
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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