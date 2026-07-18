Дурдона Курбанова приобрела автомобиль своей мечты (видео)
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Актриса Дурдона Курбанова поделилась радостной новостью со своими поклонниками на странице в социальных сетях. Артистка сообщила о покупке нового автомобиля и опубликовала видео с ним.
Близкая подруга актрисы Зарина Юлдашева также искренне поздравила Дурдону Курбанову с покупкой и поделилась этими радостными моментами со своими подписчиками.
На видео отчетливо видно, насколько актриса довольна и счастлива своей новой машиной.
Эта новость была тепло встречена поклонниками. Пользователи социальных сетей в комментариях поздравляют актрису с приобретением, желают ей удачи, безопасных дорог и искренне радуются за нее.
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