Дурдона Курбанова приобрела автомобиль своей мечты (видео)

Актриса Дурдона Курбанова поделилась радостной новостью со своими поклонниками на странице в социальных сетях. Артистка сообщила о покупке нового автомобиля и опубликовала видео с ним.

Близкая подруга актрисы Зарина Юлдашева также искренне поздравила Дурдону Курбанову с покупкой и поделилась этими радостными моментами со своими подписчиками.

На видео отчетливо видно, насколько актриса довольна и счастлива своей новой машиной.

Эта новость была тепло встречена поклонниками. Пользователи социальных сетей в комментариях поздравляют актрису с приобретением, желают ей удачи, безопасных дорог и искренне радуются за нее.