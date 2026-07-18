«Джанимде» в короткие сроки завоевала сердца поклонников (видео)

Певец Улугбек Юлчиев представил долгожданную новинку — песню «Джанимде» и снятый на нее видеоклип, премьера которых состоялась 17 июля в 19:00 на официальном ЁуТубе-канале артиста.

Ранее певец анонсировал выход нового творческого продукта на своих страницах в социальных сетях. Короткие тизеры, опубликованные перед премьерой, вызвали большой интерес у аудитории и еще больше подогрели ожидание поклонников.

Сразу после выхода «Джанимде» за короткое время набрала тысячи просмотров. Слушатели высоко оценили не только саму композицию, но и образы, сюжет и стиль исполнения в видеоклипе.

В комментариях в социальных сетях фанаты искренне поздравляют Улугбека Юлчиева с очередной творческой работой и пишут, что слушают песню снова и снова.