Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Apple обошла Nvidia по рыночной стоимости и вновь вернула себе статус самой дорогой компании в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным, 17 июля акции Nvidia подешевели на 3,7 процента, а рыночная стоимость компании снизилась до 4,8 триллиона долларов. В то же время акции Apple выросли на 0,4 процента, а её капитализация достигла 4,9 триллиона долларов.

Напомним, что Nvidia удерживала лидерство как самая дорогая компания с мая 2025 года.

По мнению аналитиков, инвесторы теперь стали уделять больше внимания не только стремительному росту в сфере искусственного интеллекта, но и компаниям со стабильным доходом. Эксперты подчеркивают, что широкий спектр услуг Apple, мощная экосистема и база лояльных пользователей укрепляют уверенность в долгосрочном росте компании.