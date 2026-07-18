Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

·0·Технологии
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Apple обошла Nvidia по рыночной стоимости и вновь вернула себе статус самой дорогой компании в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным, 17 июля акции Nvidia подешевели на 3,7 процента, а рыночная стоимость компании снизилась до 4,8 триллиона долларов. В то же время акции Apple выросли на 0,4 процента, а её капитализация достигла 4,9 триллиона долларов.

Напомним, что Nvidia удерживала лидерство как самая дорогая компания с мая 2025 года.

По мнению аналитиков, инвесторы теперь стали уделять больше внимания не только стремительному росту в сфере искусственного интеллекта, но и компаниям со стабильным доходом. Эксперты подчеркивают, что широкий спектр услуг Apple, мощная экосистема и база лояльных пользователей укрепляют уверенность в долгосрочном росте компании.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Китайская компания CXMT занимает место Samsung и Микрон на рынке памятиКитайская компания CXMT занимает место Samsung и Микрон на рынке памятиСегодня, 16:28Новая эра в космической индустрии Индии: первая частная ракета Викрам-1 вышла на орбитуНовая эра в космической индустрии Индии: первая частная ракета Викрам-1 вышла на орбитуСегодня, 15:20Битва роботов: в Шэньчжэне прошел первый турнир гуманоидов ЭнгинеАИ Т800Битва роботов: в Шэньчжэне прошел первый турнир гуманоидов ЭнгинеАИ Т800Сегодня, 14:52NASA отменило полет на обратную сторону Луны: проект стоимостью 73 миллиона долларов закрытNASA отменило полет на обратную сторону Луны: проект стоимостью 73 миллиона долларов закрытСегодня, 14:28Honor начала прием заказов на уникальный Робот Фоне: титановая робо-камераHonor начала прием заказов на уникальный Робот Фоне: титановая робо-камераСегодня, 13:55Сбой в системе Amazon Веб Сервикес: клиентам пришли счета на триллионы долларовСбой в системе Amazon Веб Сервикес: клиентам пришли счета на триллионы долларовСегодня, 13:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей