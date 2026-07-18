BMW запустила плагин ChatGPT для выбора автомобиля мечты

Немецкий автоконцерн BMW сделал важный шаг в интеграции технологий искусственного интеллекта в процесс обслуживания клиентов. Компания представила специальный плагин для нейросети ChatGPT, который позволяет пользователям выбирать и конфигурировать идеальный автомобиль, соответствующий их потребностям, посредством простого диалога. Ожидается, что это нововведение откроет новую эру взаимодействия с клиентами в автомобильной индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Представители BMW отмечают, что новый плагин объединяет языковые возможности генеративного искусственного интеллекта с обширной базой данных компании о продуктах и доступных модификациях. Это не просто консультационный бот, а интеллектуальный помощник, который в режиме реального времени анализирует конфигурации, доступные для производства. По данным иксбт.ком, система также гарантирует наличие предложений, сформированных ChatGPT, в продаже.

Вместо работы со сложными конфигураторами пользователи теперь могут отправлять простые запросы искусственному интеллекту. Например, можно получить нужный результат с помощью обращения вроде: «Помоги мне выбрать BMW 3 Series красного цвета с 19-дюймовыми дисками». При этом от пользователя не требуется глубоких знаний модельного ряда BMW, система сама подберет наиболее оптимальные варианты.

Технические возможности и сравнение

Для опытных водителей и автолюбителей плагин предлагает еще более широкие возможности. Пользователи могут получать рекомендации, указывая специфические требования, такие как габариты автомобиля, клиренс и тип силового агрегата. Этот процесс делает выбор автомобиля намного быстрее и удобнее, чем просмотр традиционных каталогов.

Кроме того, плагин ChatGPT способен сравнивать эксплуатационные расходы различных моделей. Система предоставляет аналитические данные с учетом таких факторов, как управляемость автомобиля, наличие системы полного привода (AWD) и топливная экономичность. Это помогает покупателю принять наиболее верное решение не только с точки зрения внешнего вида, но и с экономической стороны.

Учитывая высокий интерес к бренду BMW на рынке Узбекистана, подобные цифровые помощники могут быть полезны и для местных покупателей. В настоящее время многим пользователям приходится тратить много времени на изучение технических характеристик автомобиля, а искусственный интеллект сокращает этот процесс до нескольких секунд. Ожидается, что в будущем эта технология значительно облегчит работу консультантов в дилерских центрах.