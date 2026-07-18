BMW запустила плагин ChatGPT для выбора автомобиля мечты

·2·Авто
BMW запустила плагин ChatGPT для выбора автомобиля мечты

Немецкий автоконцерн BMW сделал важный шаг в интеграции технологий искусственного интеллекта в процесс обслуживания клиентов. Компания представила специальный плагин для нейросети ChatGPT, который позволяет пользователям выбирать и конфигурировать идеальный автомобиль, соответствующий их потребностям, посредством простого диалога. Ожидается, что это нововведение откроет новую эру взаимодействия с клиентами в автомобильной индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Представители BMW отмечают, что новый плагин объединяет языковые возможности генеративного искусственного интеллекта с обширной базой данных компании о продуктах и доступных модификациях. Это не просто консультационный бот, а интеллектуальный помощник, который в режиме реального времени анализирует конфигурации, доступные для производства. По данным иксбт.ком, система также гарантирует наличие предложений, сформированных ChatGPT, в продаже.

Вместо работы со сложными конфигураторами пользователи теперь могут отправлять простые запросы искусственному интеллекту. Например, можно получить нужный результат с помощью обращения вроде: «Помоги мне выбрать BMW 3 Series красного цвета с 19-дюймовыми дисками». При этом от пользователя не требуется глубоких знаний модельного ряда BMW, система сама подберет наиболее оптимальные варианты.

Технические возможности и сравнение

Для опытных водителей и автолюбителей плагин предлагает еще более широкие возможности. Пользователи могут получать рекомендации, указывая специфические требования, такие как габариты автомобиля, клиренс и тип силового агрегата. Этот процесс делает выбор автомобиля намного быстрее и удобнее, чем просмотр традиционных каталогов.

Кроме того, плагин ChatGPT способен сравнивать эксплуатационные расходы различных моделей. Система предоставляет аналитические данные с учетом таких факторов, как управляемость автомобиля, наличие системы полного привода (AWD) и топливная экономичность. Это помогает покупателю принять наиболее верное решение не только с точки зрения внешнего вида, но и с экономической стороны.

Учитывая высокий интерес к бренду BMW на рынке Узбекистана, подобные цифровые помощники могут быть полезны и для местных покупателей. В настоящее время многим пользователям приходится тратить много времени на изучение технических характеристик автомобиля, а искусственный интеллект сокращает этот процесс до нескольких секунд. Ожидается, что в будущем эта технология значительно облегчит работу консультантов в дилерских центрах.

BMWChatGPTИскусственный ИнтеллектАвтомобильТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Исторический протест на заводах Hyundai: рабочие восстали против гуманоидных роботовИсторический протест на заводах Hyundai: рабочие восстали против гуманоидных роботовСегодня, 15:50УзАуто Моторс продлила сроки беспроцентной рассрочкиУзАуто Моторс продлила сроки беспроцентной рассрочкиСегодня, 14:46Toyota может отказаться от сенсорных экранов в пользу физических кнопок в своих автомобиляхToyota может отказаться от сенсорных экранов в пользу физических кнопок в своих автомобиляхСегодня, 10:21Электромобиль Kia против скоростного поезда: кто быстрее доберется из Парижа в БерлинЭлектромобиль Kia против скоростного поезда: кто быстрее доберется из Парижа в БерлинСегодня, 08:26Цена на Fiat 500e резко снизилась: итальянский электромобиль стал дешевле гибридной моделиЦена на Fiat 500e резко снизилась: итальянский электромобиль стал дешевле гибридной моделиВчера, 19:20Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый моторДвигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый моторВчера, 16:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях