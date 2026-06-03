Поп-ММА боец «Сатурн» оштрафован
Узбекистанский поп-ММА боец Огабек Абдумуминов, известный в народе под прозвищем «Сатурн», привлечен к административной ответственности из-за опубликованного им видео в соцсетях. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента.
Сообщается, что видео, на котором спортсмен управляет автомобилем без ремня безопасности, вызвало широкий резонанс в социальных сетях.
После этого отделом розыска Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента нарушитель был вызван, и в отношении него был составлен соответствующий административный протокол.
Огабек Абдумуминов, в свою очередь, признал, что передвигался без ремня безопасности, и отметил, что видео стало причиной широких обсуждений.
«Я управлял автомобилем без ремня безопасности. После размещения видео в соцсетях оно вызвало широкий резонанс. Подобное больше не повторится», — заявил поп-ММА боец.
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