Поп-ММА боец «Сатурн» оштрафован

Узбекистанский поп-ММА боец Огабек Абдумуминов, известный в народе под прозвищем «Сатурн», привлечен к административной ответственности из-за опубликованного им видео в соцсетях. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента.

Сообщается, что видео, на котором спортсмен управляет автомобилем без ремня безопасности, вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

После этого отделом розыска Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента нарушитель был вызван, и в отношении него был составлен соответствующий административный протокол.

Огабек Абдумуминов, в свою очередь, признал, что передвигался без ремня безопасности, и отметил, что видео стало причиной широких обсуждений.