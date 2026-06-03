Ханде Йенер попала в неловкую ситуацию на сцене во время получения награды

Известная турецкая певица Ханде Йенер приняла участие в церемонии вручения премии «Назар» и получила награду в номинации «Лучший поп-исполнитель».

Во время церемонии певица поднялась на сцену, чтобы принять награду, и была тепло встречена зрителями. Когда она выражала благодарность и кланялась на сцене, произошло неожиданное — одна из наград упала и разбилась.

Эта ситуация быстро распространилась в социальных сетях и вызвала различные реакции среди поклонников. Некоторые сочли это простым совпадением, другие назвали этот инцидент одним из самых запоминающихся моментов церемонии.

Несмотря на это, Ханде Йенер спокойно восприняла ситуацию и продолжила участие в церемонии. Ее профессионализм и выдержка на сцене были высоко оценены поклонниками.