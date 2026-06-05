Актер фильма «Джуманджи» Джеймс Хэнди убит

Американский актер Джеймс Хэнди, известный по ролям в фильмах «Джуманджи», «Топ Ган: Мэверик» и «Тапс», скончался в результате нападения в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост».

Сообщается, что актер подвергся нападению с ножом в районе Тарзана в Лос-Анджелесе. По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов прибыли к одному из домов утром 3 июня текущего года после тревожного звонка.

На месте происшествия они обнаружили 81-летнего актера без сознания с несколькими ножевыми ранениями в грудь. Джеймса Хэнди доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Вскоре после этого 44-летний Майкл Гледхилл явился в полицию и сообщил, что именно он является разыскиваемым лицом. Позже он был арестован по подозрению в убийстве.

По данным полиции, Гледхилл является сыном друга актера и на момент происшествия проживал со своей матерью. Точные причины нападения пока неизвестны.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Суд установил сумму залога в размере 2 миллионов долларов.