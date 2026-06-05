Тысячи собравшихся в Намангане поклонников поразили Юлдуз Усманову (видео)

Визит народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой в Наманган вызвал еще больший ажиотаж, чем ожидалось.

Множество поклонников заранее собрались на дорогах, по которым должен был проехать автомобиль певицы, чтобы встретить ее. Как только машина Юлдуз Усмановой показалась, в толпе раздались крики, аплодисменты и радостный шум.

Певица не осталась равнодушной к своим поклонникам — она опустила стекло автомобиля и, махая рукой, искренне поздоровалась со всеми. Это еще больше подняло настроение собравшихся.

В начале концерта количество зрителей поразило всех. Людей собралось так много, что даже сама певица была удивлена таким вниманием и теплотой, не скрывая своей радости.

Это событие широко распространилось в социальных сетях, где поклонники встречают его с теплыми словами и восхищением.