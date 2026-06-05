Зиёда представила премьеру своей замечательной песни «Ёмоней»!

Популярная узбекская певица Зиёда готовится представить своим поклонникам очередную музыкальную новинку. Артистка сообщила на своих страницах в социальных сетях, что скоро состоится премьера её новой песни под названием «Ёмоней».

Певица оставила комментарий вместе с коротким видеороликом: «Скоро для вас новая песня — "Ёмоней"». Это объявление быстро привлекло внимание поклонников и вызвало множество комментариев.

Поклонники, следящие за творчеством Зиёды, выражают большой интерес к новой песне и желают певице удачи и успеха. Некоторые отметили необычность названия композиции и выразили любопытство относительно того, в каком стиле состоится премьера.