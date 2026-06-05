Долгожданная песня Райхон «Но стресс» вышла на всех платформах

Новая песня и клип певицы Райхон Ганиевой «Но стресс», которых ждали поклонники, сегодня вышли на всех музыкальных платформах.

Райхон сообщила на своей странице в соцсетях, что теперь песню можно слушать на радиостанциях, канале YouTube и музыкальных платформах.

Певица выразила нетерпеливое ожидание мнений и комментариев поклонников, подчеркнув, что каждое творение создается ради любви и поддержки слушателей.

«Надеюсь, песня вам понравится. Давайте всегда будем вместе и, самое главное, никогда не стрессуйте», — написала Райхон.