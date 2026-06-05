Миршакар Файзуллоев стал первым стендап-комиком, получившим медаль «Шухрат»

Стендап-комик Миршакар Файзуллоев награжден медалью «Шухрат». Он удостоился этой награды согласно указу Президента о поощрении представителей сферы культуры, искусства и литературы.

По словам творца, он находился в кругу семьи, когда услышал эту радостную новость. Сначала он не понял, с чем его поздравляют, а затем ему прислали скриншоты указа.

«Я даже не знал об этом. Все начали поздравлять. Потом я сам очень обрадовался», — говорит Миршакар Файзуллоев.

Его родители также обрадовались этой новости. По словам артиста, это вторая медаль «Шухрат» в их семье, ранее такая награда была вручена его отцу.