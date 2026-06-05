Участник группы «Виа Мароканд» удивил всех, держа микрофон вверх ногами на сцене

Участник группы «Виа Мароканд» Рашид поделился в социальных сетях видео, которое рассмешило его поклонников. В нем запечатлен забавный случай, произошедший во время одного из шоу с участием певца.

На видео видно, как во время исполнения песни участник группы Рашид держит микрофон вверх ногами. Его партнерша по сцене Азиза, заметив ситуацию, пытается жестами сообщить об этом певцу.

Рашид также оставил шуточный комментарий к видео. «Наверное, я второй человек в мире, который держит микрофон вверх ногами», — написал артист.

Этот фрагмент тепло встретили поклонники. В комментариях многие сочли ситуацию забавной и пожелали участникам группы удачи и новых творческих успехов.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и подняло настроение пользователям.