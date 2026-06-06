Выступление Хосилы Рахимовой на тему насилия над детьми привлекло внимание в соцсетях! (видео)

Певица Хосила Рахимова стала причиной широкого обсуждения в социальных сетях благодаря новой песне и сценическому образу. На этот раз артистка обратилась к теме насилия над детьми, попытавшись через свое творчество осветить одну из актуальных проблем общества.

Сценическое выступление, показанное вместе с песней, произвело сильное впечатление на зрителей. В нем особый акцент сделан на правах детей, их психическом состоянии и последствиях насилия.

По мнению поклонников, выбор Хосилой Рахимовой такой темы стал неожиданным. Многие приветствуют то, что артистка уделяет внимание не только развлекательным, но и воспитательным и социально значимым темам.