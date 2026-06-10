Как проходит день в доме Юлдуз Усмановой (видео)

·1·Культура
Как проходит день в доме Юлдуз Усмановой (видео)

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова регулярно делится с поклонниками короткими фрагментами того, как проходит её день дома. Артистка публикует на своих страницах в социальных сетях небольшие видео, отражающие семейную атмосферу, повседневные дела и искренние моменты, стараясь стать еще ближе к своим слушателям.


В этом видео показана простая, естественная и спокойная домашняя жизнь Юлдуз Усмановой, а также то, как она сохраняет баланс между творчеством и отдыхом. Поклонники тепло встречают такие искренние публикации артистки, выражая в комментариях свое уважение и любовь. Таким образом, народная артистка продолжает укреплять связь со своей аудиторией, делясь не только своим творчеством, но и частичками повседневной жизни.

Юлдуз УсмановаУзбекистанЭстрадаЗнаменитостиВидео
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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