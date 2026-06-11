Ричард Гир высказался о Трампе в резких тонах

Голливудская звезда Ричард Гир в ходе беседы с венесуэльско-норвежским правозащитником Тором Халворссеном на полях форума Осло Фридом Форум в Осло поделился своими взглядами на политику, свободу и будущее человечества.

В своей речи актер выразил обеспокоенность ситуацией в современном мире, подчеркнув, что равнодушие общества к политическим процессам может привести к серьезным последствиям. По его мнению, люди зачастую не уделяют должного внимания важным событиям, что способствует усилению различных опасных тенденций.

Ричард Гир также выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Актер признался, что чувствует вину за то, что недостаточно активно предупреждал окружающих о выступлениях и политической деятельности Трампа.

По его словам, с первых же дней своего президентства Трамп начал сворачивать многие позитивные достижения, созданные предыдущей администрацией и обществом. В связи с этим актер призвал людей сохранять бдительность и не оставаться равнодушными к процессам, угрожающим демократии и свободе.

Обладатель премии «Золотой глобус» также рассказал о своем визите в Дахау — бывший нацистский концлагерь в Германии. По его словам, информация о том, как быстро произошли изменения в немецком обществе и государственной системе, произвела на него сильное впечатление.

Подчеркивая важность извлечения уроков из истории, актер отметил, что при проявлении обществом беспечности свобода и ценности могут быть утрачены очень быстро. Он призвал людей не оставаться безучастными к происходящему вокруг и проявлять активную гражданскую позицию.