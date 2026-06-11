Муниса Ризаева снимает клип для своего сына? (видео)

Появилась информация о том, что Муниса Ризаева снимает клип на песню, посвященную своему сыну.

Как стало известно, певица подготовила новую композицию, посвященную сыну, и, возможно, приступила к съемкам видеоклипа. Хотя официального подтверждения пока не поступало, эта новость вызвала большой интерес среди поклонников. Фанаты предполагают, что песня будет наполнена материнскими чувствами.

Поклонники с нетерпением ждут скорой премьеры новой творческой работы Мунисы Ризаевой.