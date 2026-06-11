Стало известно лицо будущей супруги Шахзода Султонова (видео)

Личная жизнь актера Шахзода Султонова вновь оказалась в центре внимания из-за видео, распространившихся в социальных сетях. Наибольший интерес вызвали внешность невесты и раскрытие информации о ее личности.

Ранее актер скрывал лицо своей будущей супруги на видео, используя стикеры, что вызывало множество вопросов у поклонников. В комментариях часто звучали вопросы: «почему вы скрываете ее лицо?», «когда вы покажете ее лицо?»

Теперь же сообщается, что благодаря распространившимся видео стали известны как внешность невесты, так и некоторые подробности о ней. Это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, где пользователи оставили множество комментариев.

Помимо мнений вроде «наконец-то увидели лицо», «тайны раскрыты», «красивая пара», «очень подходят друг другу», поклонники также выражают теплые пожелания счастья молодым.

Таким образом, обсуждения вокруг невесты, личность которой долгое время держалась в секрете, похоже, подошли к концу, а само событие стало одной из самых обсуждаемых тем в интернете.

Согласно имеющейся информации, помолвка актера состоялась 16 мая, церемония «маррй ме» — 2 июня, а официальная регистрация брака (ЗАГС) — 6 июня. 16 июня ожидается проведение большого свадебного торжества.