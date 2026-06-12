Режиссер Икром Али дебютировал в качестве певца (видео)

Режиссер Икром Али попробовал себя в певческой сфере и представил новое музыкальное произведение. Его первая песня под названием «Онаси» была представлена вниманию слушателей 8 июня.

Эта песня за короткое время вызвала большой интерес и за 3 дня набрала около 100 тысяч просмотров. Это свидетельствует о том, что проект был хорошо принят аудиторией.

В социальных сетях пользователи тепло приняли песню, оставляя искренние комментарии о ее содержании и исполнении. Многие оценивают это произведение как эмоциональную и трогательную творческую работу.