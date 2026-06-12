Мирджалол Нематов представил новый трек «Анор» (видео)

Сегодня в 19:00 певец Мирджалол Нематов представил премьеру своей новой песни и клипа под названием «Анор». Новая композиция за короткое время привлекла внимание слушателей и вызвала активные обсуждения в социальных сетях.

В клипе снялись актриса Зарина Юлдашева и сам певец, а сцены и образы, представленные в видео, получили особое признание со стороны зрителей.

Тем не менее, стиль одежды актрисы также стал поводом для дискуссий: некоторые посчитали его слишком откровенным.

Слушатели тепло встретили песню и оставляют положительные отзывы в комментариях. Многие высоко оценили мелодию и содержание трека, особо отметив актерскую игру в клипе. Поклонники желают певцу успехов в дальнейшем творчестве и с нетерпением ждут новых трогательных песен.