«Королева Джана» прозвучала в парке «Янги О‘збекистон» (видео)

Во время концерта, прошедшего в парке «Янги О‘збекистон», певец Ботир Кодиров вышел на сцену и исполнил свой хит «Королева Джана». Это выступление было встречено зрителями с большим интересом и аплодисментами.

Как только зазвучала песня, поклонники в парке начали подпевать, активно поддерживая артиста. Особую атмосферу создали дети разного возраста, которые вышли на сцену и танцевали под музыку. Они радостно пели песню и подняли всем настроение своей энергией.

В последнее время песня «Королева Джана» стремительно набирает популярность, становясь поводом для различных трендов и видео в социальных сетях. Многие пользователи делятся своими роликами, танцуя под этот трек.