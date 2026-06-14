«Королева Джана» прозвучала в парке «Янги О‘збекистон» (видео)
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Во время концерта, прошедшего в парке «Янги О‘збекистон», певец Ботир Кодиров вышел на сцену и исполнил свой хит «Королева Джана». Это выступление было встречено зрителями с большим интересом и аплодисментами.
Как только зазвучала песня, поклонники в парке начали подпевать, активно поддерживая артиста. Особую атмосферу создали дети разного возраста, которые вышли на сцену и танцевали под музыку. Они радостно пели песню и подняли всем настроение своей энергией.
В последнее время песня «Королева Джана» стремительно набирает популярность, становясь поводом для различных трендов и видео в социальных сетях. Многие пользователи делятся своими роликами, танцуя под этот трек.
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