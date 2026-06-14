Является ли Умида Мирхамидова строгой свекровью для своей невестки, родившейся и выросшей в Америке?

·24·Культура
Является ли Умида Мирхамидова строгой свекровью для своей невестки, родившейся и выросшей в Америке?

В одном из своих интервью актриса Умида Мирхамидова искренне высказалась о своей невестке, которая родилась и выросла в Америке.

По её словам, несмотря на то, что невестка родилась и выросла за границей, своим воспитанием и манерами она обладает качествами, присущими настоящей узбекской девушке.

«Хотя моя невестка родилась за границей, можно сказать, что она настоящая узбечка, настоящая ташкентка. Они родились за океаном только по воле судьбы», — сказала она.

Умида Мирхамидова также выразила благодарность родителям невестки, подчеркнув, что хочет поблагодарить их за такое воспитание.

Кроме того, актриса отметила, что неправильно, когда свекрови сразу ждут от невестки совершенства. По её мнению, невестку нужно принимать не как чужого человека, пришедшего в дом, а как близкого и родного члена семьи.

Умида МирхамидоваАмерикаТашкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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