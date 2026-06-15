«Я стала не женщиной, а матерью» — известный режиссер Зебо Наврузова раскрыла главный секрет воспитания сыновей

·69·Культура
«Я стала не женщиной, а матерью» — известный режиссер Зебо Наврузова раскрыла главный секрет воспитания сыновей

В одном из своих интервью кинорежиссер Зебо Наврузова искренне поделилась мыслями о воспитании детей, материнской ответственности и трудных периодах своей жизни.

По ее словам, чтобы вырастить троих сыновей, ей приходилось работать одновременно в нескольких местах. Особенно в начале творческого пути, из-за ограниченных возможностей, обеспечивать семью было непросто.

«Честно говоря, в то время я работала на двух-трех работах. Нужно было растить троих сыновей. Когда входишь в сферу искусства, все двери открываются не сразу», — говорит режиссер.

Зебо Наврузова подчеркнула, что в воспитании детей она старалась опираться прежде всего на решительность и дисциплину.

«Я была с ними довольно строга. Я выбрала материнство, а не женственность. Я старалась быть для своих детей и наставником, и проводником», — добавила она.

Фраза «Каждая мать сажает ребенка на коня, а сама идет пешком» нашла отклик в сердцах многих слушателей.

Зебо НаврузоваВоспитание детейКинорежиссерыМатеринствоУзбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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