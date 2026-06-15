Шахзод Султанов дал предсвадебный плов для близких (видео)

Известный актер Шахзод Султанов начал подготовку к одному из важнейших событий в своей жизни — свадебному торжеству. В честь предстоящей женитьбы артист собрал за одним дастарханом своих родных, друзей и близких, организовав традиционный плов.

Судя по кадрам, распространившимся в социальных сетях, мероприятие прошло в приподнятом настроении. На церемонии присутствовали близкие актера, его коллеги и друзья, которые выразили ему свои добрые пожелания.

Известно, что в последнее время Шахзод Султанов привлекает внимание поклонников новостями из своей личной жизни. Ранее он тепло отозвался о своей будущей супруге и сообщил о начале подготовки к свадьбе.