Ахад Каюм раскрыл секреты кино и доходов

Кинорежиссер, сценарист и поэт Ахад Каюм стал гостем проекта «Мехмонда» на телеканале «Наво», где поделился примечательными подробностями своего творчества, доходов, деятельности на YouTube и личной жизни. В ходе беседы он рассказал, что заработал 22 тысячи долларов на фильме «Женская хитрость», поделился взглядами на теленовеллы и вспомнил интересные случаи, связанные с профессией.

Вопрос о самом дорогом стихотворении и гонорарах

Поэт отметил, что его самое дорогое стихотворение купил Ботир Кадиров:

— «Мое самое дорогое стихотворение взял Ботир Кадиров. Он превратил в песню стихи, начинающиеся словами: „О друг мой, прежде познай цену своего отца“», — сказал он.

Он добавил, что не брал денег с Шерали Джураева и Озодбека Назарбекова. Однако Хуршид Расулов часто по собственной инициативе выплачивает гонорар.

«Если снять кино об измене, его посмотрят 10 миллионов раз»

Режиссер также остановился на предпочтениях зрителей:

— «В настоящее время зритель сам точно не знает, чего хочет. Меня часто спрашивают: „почему ты не снимаешь крутое кино?“. Но для кого мне снимать то самое „крутое“ кино? Если сейчас снять фильм на тему измены, его легко посмотрят 10 миллионов раз. Но фильмы вроде „Абдуллы Авлони“, „Ибрата“ или „История болезни“ Зульфикора Мусокова ограничатся 120–130 тысячами просмотров», — отметил он.

«Теленовеллы о невестках приписывают мне»

По словам Ахада Каюма, многие зрители ошибочно полагают, что части теленовелл «Слово отцов» и «Признание», посвященные теме невесток, сняты именно им.

— «Я не снимал новеллы. К настоящему моменту я работал над 300 фильмами, все они были дублированы. Они выходили в кинотеатрах и лицензированы Национальным агентством „Узбеккино“. Среди них лишь 20–30 посвящены темам строптивых невесток, соперниц или измен. Но далеко не все мои фильмы на такие темы», — сказал он.

Трудности в создании стихов и песен

Он также рассказал о самых сложных моментах в процессе работы с артистами.

Ахад Каюм отметил, что при написании стихов для дуэта Райхон и Озодбека Назарбекова были определенные ограничения:

— Райхон потребовала, чтобы в стихотворении не было букв «К» и «С». Из-за этого создавать текст было непросто. Но Озодбек Назарбеков настаивал на том, что «это должен быть дуэт».

«За день ношу четыре разные пары часов»

Ахад Каюм рассказал, что с детства увлекается коллекционированием часов.

— «За день я ношу четыре разные пары часов. Даже выходя из дома, я беру с собой четыре пары и меняю их в зависимости от встреч», — поделился он.

Средства, потраченные на студию и номер телефона

Ахад Каюм также упомянул, что понес большие финансовые жертвы при создании своей творческой студии.

— «Для организации студии я продал два-три своих дома. Даже чтобы приобрести номер телефона, я продал двухкомнатную квартиру и добавил денег», — рассказал он.

«На самом деле я учитель математики»

В конце беседы он раскрыл, что по образованию является представителем другой профессии:

— «На самом деле я учитель математики. В нашей семье все учителя: родители, бабушки и дедушки — представители этой сферы. В нашем роду около 400 педагогов. Я окончил Ташкентский университет информационных технологий по направлению математика-физика. До того как мое творчество стало известным, я четыре года преподавал», — подчеркнул Ахад Каюм.