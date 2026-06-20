Хабиб Нурмагомедов открыто заявил, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира 2026 года

·2·Культура
Хабиб Нурмагомедов открыто заявил, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира 2026 года

В беседе с журналистами Хабиба Нурмагомедова спросили, за какую национальную сборную он будет болеть на чемпионате мира 2026 года.

Спортсмен ответил на этот вопрос, заявив, что поддержит сборную Узбекистана.

По словам Хабиба, Узбекистан обладает хорошим потенциалом и способен побороться за выход в плей-офф чемпионата мира.

Он выразил надежду, что наша национальная команда как минимум выйдет из группы и продолжит свое выступление на турнире.

Хабиб НурмагомедовУзбекистанЧемпионат мира 2026
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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