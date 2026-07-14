Радостная новость! Певец Иззат Шукуров стал отцом во второй раз!
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В семье певца Иззата Шукурова произошло радостное событие. О том, что он стал отцом во второй раз, артист сообщил на своей странице в социальных сетях.
Шукуров опубликовал фотографии новорожденного ребенка, сопроводив их подписью: «Добро пожаловать в нашу жизнь, сынок».
Известно, что у певца уже есть дочь. Теперь он стал отцом и сына.
Пользователи социальных сетей и поклонники поздравляют артиста с этим радостным событием, оставляя в комментариях теплые пожелания его семье.
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