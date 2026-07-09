Гарри Стайлс установил рекорд, дав 12 концертов на «Уэмбли»

Британский певец Гарри Стайлс вошел в Книгу рекордов Гиннесса, дав 12 сольных концертов подряд на легендарном стадионе «Уэмбли».

Таким образом, он вошел в историю как первый исполнитель, давший наибольшее количество выступлений на этом стадионе в рамках одного концертного тура. Этим результатом Гарри побил рекорд группы Coldplay, которая в прошлом году дала на «Уэмбли» 10 концертов. Предыдущий рекорд среди сольных исполнителей принадлежал Тейлор Свифт, которая в 2024 году провела на этом стадионе 8 концертов.

12-й концерт стал для Гарри Стайлса особенно значимым. В вечер, наполненный радостными моментами, певец не смог сдержать эмоций и прослезился на сцене.

Во время выступления он вспомнил, что свои первые шаги в музыке делал в составе группы One Direction, и выразил искреннюю благодарность всем своим поклонникам, которые поддерживали его на пути к сегодняшнему успеху.