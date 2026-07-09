Официально названа причина смерти звезды сериала «Красный щербет»

Стали известны новые подробности внезапной кончины актрисы Эдже Иртем, исполнившей роль Ишил в популярном турецком сериале «Красный щербет». Если в первых заключениях причиной смерти назывался сердечный приступ, то результаты последующей судебно-медицинской экспертизы опровергли это предположение.

По данным турецких СМИ, 35-летняя актриса почувствовала себя плохо утром 15 июня. В тот момент рядом с ней находилась мать. Несмотря на то, что прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи провели необходимые реанимационные мероприятия, спасти жизнь актрисы не удалось.

В ходе первичного судебно-медицинского осмотра причиной смерти был назван сердечный приступ. Позже адвокат актрисы обратился в прокуратуру с просьбой учесть в рамках расследования тот факт, что во время поездки в Таиланд Эдже Иртем подверглась нападению обезьяны. По мнению юриста, укус животного также мог повлиять на летальный исход.

Однако 8 июля адвокат Угур Гёккоюн, ссылаясь на окончательное заключение судебно-медицинской экспертизы, сообщил, что причиной смерти актрисы стало отравление алкоголем.

По его словам, предварительные данные указывают на то, что в день происшествия, перед встречей с матерью, Эдже Иртем могла употреблять спиртные напитки. Было подчеркнуто, что эта информация представлена общественности на основании официальных выводов.

Также в социальных сетях распространились показания сотрудника кофейни, где актриса находилась с матерью перед смертью. По его словам, Эдже Иртем втайне от матери употребила большое количество алкоголя. Однако адвокат актрисы воздержался от официальных комментариев по поводу этой информации.

Таким образом, в этом трагическом событии, потрясшем поклонников турецкого кинематографа, вероятной причиной смерти назван не сердечный приступ, а отравление алкоголем.