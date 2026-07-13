Lexus планирует воссоздать вибрации ДВС в своем новом электрическом суперкаре

·1·Авто
Lexus планирует воссоздать вибрации ДВС в своем новом электрическом суперкаре

Бренд Lexus, один из ведущих представителей японского автопрома, готовится предложить водителям совершенно новый опыт с помощью своего будущего электрического суперкара. Инженеры компании работают над искусственным воссозданием не только звука двигателя, но и его механических вибраций в новом электрокаре, который должен стать преемником легендарной модели ЛФА. Об этом сообщает издание Иксбт.ком. сообщает издание.

Представители Lexus отмечают, что главная цель проекта — не просто воспроизведение шума через динамики, а создание сенсорной связи, которая поможет сделать автомобиль более «живым». Эта система подарит водителю ощущение управления суперкаром с традиционным двигателем внутреннего сгорания и обеспечит неразрывную связь с дорогой.

Технологическая революция: твердотельные аккумуляторы

Одной из важнейших технических особенностей нового суперкара являются твердотельные (солид-стате) аккумуляторы, разрабатываемые Toyota совместно с другими японскими брендами. Эта технология обеспечивает гораздо более высокую плотность энергии и более быструю зарядку по сравнению с нынешними литий-ионными батареями, что является критически важным показателем для спортивных автомобилей.

Концептуальная версия автомобиля была впервые представлена широкой публике в декабре 2021 года. С тех пор инженеры работают над совершенствованием динамических характеристик и системы управления модели. Благодаря новой технологии Lexus сможет передавать водителю необходимые для адреналина вибрации, сохраняя при этом тишину электродвигателей.

Сообщается, что серийная версия модели ЛФА нового поколения ожидается к презентации в конце текущего года или в начале 2025 года. Эта модель станет технологическим флагманом в сегменте электромобилей не только для Lexus, но и для всего концерна Toyota.

В то время как интерес к премиальным электромобилям растет и на автомобильном рынке Узбекистана, такой инновационный подход бренда Lexus может показаться весьма привлекательным для поклонников классических автомобилей. Ведь многие водители считают электромобили «безэмоциональными» и жалуются именно на отсутствие вибраций и звука двигателя.

В заключение можно сказать, что Lexus не собирается отказываться от своего спортивного наследия при переходе в электрическую эру. Напротив, компания стремится вывести традиционное удовольствие от вождения на новый уровень с помощью современных технологий. Ожидается, что этот суперкар составит конкуренцию Tesla Роадстер и другим высокопроизводительным электромобилям.

LexusСуперкарЭлектромобильТехнологияАвто
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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