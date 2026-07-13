SpaceX продемонстрировала обновленный механизм гигантских захватов для Starship

·29·Технологии
SpaceX продемонстрировала обновленный механизм гигантских захватов для Starship

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, продемонстрировала процесс работы обновленной стартовой площадки для своей мощнейшей ракетной системы Starship. Это устройство, известное как Орбитал Лаунч Мунт (ОЛМ), установленное на космодроме Starbase в Техасе, имеет решающее значение для обеспечения безопасного запуска ракеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На видеозаписях, распространившихся в сети, запечатлено синхронное движение огромных механических «клешней» — системы зажимов, удерживающих ускоритель Super Heavy перед стартом. Этот механизм выполняет задачу удержания ракеты на земле до тех пор, пока двигатели не выйдут на полную мощность, и освобождения её в нужную секунду.

Технологическая сложность и безопасность

По данным иксбт.ком, эта кольцевая система расположена вокруг основания первой ступени Super Heavy. Она должна выдерживать колоссальное давление и вибрации, возникающие при одновременном запуске 33 двигателей Raptor. В момент, когда двигатели начинают работать стабильно, зажимы одновременно открываются и быстро отводятся в сторону, чтобы не повредить ракету.

Этот модернизированный стартовый стол был создан для устранения недостатков, выявленных в ходе предыдущих испытаний, и повышения надежности процесса полета. Инженеры SpaceX долгое время работали над автоматизацией этого процесса, где важна каждая секунда и миллиметр.

Подготовка к следующему полету

Недавно компания также опубликовала высококачественные фото и видео огневых испытаний (статик фире тест) первой ступени Super Heavy версии В3. Эти испытания являются одним из заключительных этапов проверки готовности ракеты к полету.

Согласно официальному заявлению SpaceX, следующий, 13-й испытательный полет системы Starship ожидается 16 июля текущего года. В рамках этого полета будут протестированы не только взлет ракеты, но и технологии посадки её различных частей.

Проект Starship — одна из крупнейших космических программ, нацеленных на доставку человечества на Луну и Марс, и каждое успешное испытание приближает эру космического туризма и межпланетных перелетов. Эти процессы интересны и для поклонников космических технологий, так как подобные достижения напрямую влияют на развитие глобального интернет-покрытия и спутниковой связи.

SpaceXStarshipИлон МаскТехнологияКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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