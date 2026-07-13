Объявлены курсы валют на 14 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 14 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 16,89 сума и составил 12 092,87 сума.

• Евро подорожал на 24,14 сума и составил 13 824,57 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,19 сума и опустился до 157,13 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 0,88 сума и составил 16 194,77 сума.

• Японская иена подорожала на 0,03 сума и составила 74,65 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 23,51 сума и опустился до 14 942,38 сума.

• Китайский юань подорожал на 2,36 сума и составил 1 784,37 сума.