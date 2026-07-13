После дубайского шоколада пришла очередь шоколада с ташкентским пловом! Оправдал ли он ожидания?

·39·Узбекистан
После дубайского шоколада пришла очередь шоколада с ташкентским пловом! Оправдал ли он ожидания?

После ажиотажа вокруг дубайского шоколада повара решились на новый эксперимент. На этот раз они решили соединить шоколад с настоящим ташкентским пловом.

Для эксперимента был взят казахстанский шоколад. В форму залили растопленный горячий шоколад, а внутрь поместили основные ингредиенты плова: рис, мясо и перепелиные яйца.

В результате получился необычный десерт, который внешне напоминает обычный шоколад, но внутри содержит плов. Процесс дегустации оставил у всех разные впечатления.

Кондитеру эта странная смесь пришлась по вкусу. Она отметила, что сочетание шоколада и плова оказалось интереснее, чем ожидалось. Однако молодой человек, участвовавший в эксперименте, не смог вынести такого вкуса и после пробы десерта поспешил искать пакет.

Подобные кулинарные эксперименты часто вызывают бурные обсуждения в социальных сетях. Шоколад с ташкентским пловом также привлекает внимание как одна из таких необычных идей.

ДубайТошкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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