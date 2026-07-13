В Швеции в захоронении эпохи викингов найдено кольцо с надписью «Аллах»

В ходе археологических раскопок на острове Бирка в Швеции было найдено кольцо с арабской вязью, относящееся к эпохе викингов.

Согласно данным, артефакт датируется примерно 850 годом. Он был обнаружен в женском захоронении вместе с одеждой и другими украшениями.

Кольцо изготовлено из серебра. Розово-фиолетовая вставка на нем изначально считалась драгоценным камнем, однако последующие исследования показали, что это цветное стекло.

Куфическая надпись на кольце читается как «Во имя Аллаха» (или «Для Аллаха»). Именно эта надпись делает находку уникальной, так как она указывает на наличие прямых контактов между Скандинавией и исламским миром в эпоху викингов.

Археологи оценивают этот предмет как единственную в своем роде находку, обнаруженную в скандинавских захоронениях. В настоящее время кольцо хранится в Шведском историческом музее в Стокгольме.