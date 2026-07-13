Жоан Лапорта высоко оценил игру Лионелья Месси и Ламина Ямаля на ЧМ-2026

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта прокомментировал ход событий на чемпионате мира 2026 года, проходящем на полях Северной Америки. Глава клуба не скрывал своего восхищения игрой, которую демонстрируют капитан сборной Аргентины Лионель Месси и молодые таланты каталонцев. Лапорта, находящийся сейчас в Далласе, поделился своими мыслями перед решающими стадиями турнира. Об этом сообщает Goal.com.

Лионель Месси, несмотря на то, что ему 39 лет, уже успел стать настоящим героем этого соревнования. Нападающий «Интер Майами» забил восемь голов в шести матчах и лидирует в гонке бомбардиров. По сообщению Goal.com, Лапорта назвал физическую форму Месси и его лидерские качества в сборной Аргентины «феноменальным явлением». На этом турнире Месси также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (21 гол).

Месси и представители нового поколения

«Участие Месси в чемпионате мира просто невероятно. Восемь голов, некоторые из них были забиты с высочайшим мастерством. Его талант продолжает сиять. Сборная Аргентины играет на Месси, и они представляют собой единое целое. Им повезло, что у них есть такой футболист, как Лео», — подчеркнул Жоан Лапорта.

Президент также остановился на действующих футболистах «Барселоны», в частности, на Ламине Ямале, который блистает в составе сборной Испании. По его словам, успех воспитанников клуба на международной арене является предметом большой гордости для каталонского института. Было особо отмечено, что Ламин Ямаль несколько раз признавался лучшим игроком матча (MVP) по ходу турнира.

«Я полностью поддерживаю всех футболистов «Барсы», участвующих в чемпионате мира. Их успех — это наш успех. Ламин проводит великолепный турнир, также очень хорошо проявляют себя Педри, Дани Ольмо и Пау Кубарси», — сказал глава клуба.

В ходе беседы Лапорта также высказался положительно об Энтони Гордоне, который этим летом перешел в «Барселону» из «Ньюкасла». Гордон, дошедший со сборной Англии до полуфинала, привлек внимание президента своими креативными действиями. Это воспринимается как позитивный сигнал для каталонских болельщиков перед началом нового сезона.