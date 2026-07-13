Детские сады закроют? Жара ускорила принятие решения

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Детские сады закроют? Жара ускорила принятие решения

В Узбекистане аномальная жара может стать причиной принятия новых решений, связанных со здоровьем детей. Министерство дошкольного и школьного образования сообщило, что вопрос о временной приостановке деятельности государственных дошкольных образовательных организаций рассматривается в разрезе регионов.

Решение не будет одинаковым по всей республике

По данным министерства, вопрос о временной приостановке работы детских садов не будет решаться в едином порядке по всей республике.

Погодные условия в каждом регионе, санитарно-эпидемиологическая ситуация и факторы, которые могут повлиять на здоровье детей, будут изучаться отдельно.

Для этого налажено сотрудничество с хокимиятами, Комитетом санитарно-эпидемиологического благополучия и «Узгидрометом».

«При необходимости деятельность может быть приостановлена»

Согласно разъяснению министерства, если в отдельных регионах ситуация осложнится, деятельность дошкольных образовательных организаций может быть временно приостановлена.

«Ситуация в каждом регионе изучается отдельно. В случае возникновения необходимости деятельность дошкольных образовательных организаций может быть временно приостановлена», — говорится в сообщении министерства.

Это не означает, что сейчас закроются все детские сады. Речь идет о возможных мерах по защите детей в регионах с высоким уровнем риска из-за жары.

В Каракалпакстане ограничения уже введены

Ранее из-за аномальной жары в ряде районов Республики Каракалпакстан деятельность государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций была временно приостановлена.

Там решение было принято местными хокимиятами на основе заключений и рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы.

По имеющимся данным, в некоторых районах Каракалпакстана ограничения начались с 13 июля и в зависимости от территории будут действовать до 15–18 июля.

Почему внимание уделяется именно детским садам?

Сильная жара особенно опасна для детей дошкольного возраста. Это связано с тем, что детский организм быстрее нагревается, теряет больше жидкости и более чувствителен к воздействию тепла, чем организм взрослых.

В детских садах дети проводят несколько часов в одном месте. Если в здании недостаточно эффективная система охлаждения или много времени проводится на открытом воздухе, риск возрастает.

Поэтому оценка ситуации в разрезе регионов — это не просто предосторожность, а мера по снижению реальной опасности.

Что нужно знать родителям?

Если в регионе деятельность детского сада временно приостановлена, родителям следует следить за объявлениями местных хокимиятов и управлений дошкольного образования.

Особенно важно не оставлять детей надолго на открытом воздухе в самое жаркое время дня.

Рекомендация

Почему это важно?

Не находиться на солнце с 11:00 до 17:00

снижает риск теплового удара

Чаще давать детям пить воду

предотвращает обезвоживание

Надевать легкую одежду светлых тонов

уменьшает перегрев тела

Находиться в прохладном помещении

облегчает нагрузку на организм

Наблюдать за состоянием ребенка

помогает вовремя заметить опасные симптомы

Если у ребенка наблюдаются слабость, головокружение, тошнота, повышение температуры тела или необычная вялость, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Жара не отступает

Согласно последним прогнозам, в Узбекистане в течение недели ожидается сохранение аномальной жары. В некоторых регионах температура воздуха может подняться до +44…+46 градусов.

В таких условиях принятие решений по дошкольным образовательным организациям в разрезе регионов имеет важное значение с точки зрения здоровья детей.

Основное решение принимается на местах

На данный момент единого решения о закрытии всех детских садов по республике не объявлялось. Однако ситуация изучается в каждом регионе, и при необходимости деятельность дошкольных образовательных организаций может быть временно приостановлена.

Теперь главный вопрос: является ли временное закрытие детских садов правильной мерой для защиты здоровья детей в период аномальной жары?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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