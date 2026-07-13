Собака, понимающая жесты своего хозяина, вызвала интерес в сети

·1·Мир
Собака, понимающая жесты своего хозяина, вызвала интерес в сети

В США черный лабрадор стал популярен в социальных сетях благодаря тому, что понимает жесты своего хозяина.

Американский блогер Роберт Хани потерял слух в детстве. По этой причине в повседневной жизни он в основном использует язык жестов. Его пес Слейтер со временем научился понимать движения рук и мимику хозяина.

Слейтер принимает команды не голосом, а через жесты Роберта. Собака может различать различные движения рук и действовать соответствующим образом.

Видео с лабрадором, который общается с хозяином практически без слов, вызывают большой интерес у пользователей. Многие положительно оценивают внимательность Слейтера и то, как он адаптировался к своему владельцу.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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