Разрешение на свадьбу Тейлор Свифт в Нью-Йорке обошлось в 160 тысяч долларов

·27·Культура
Разрешение на свадьбу Тейлор Свифт в Нью-Йорке обошлось в 160 тысяч долларов

Тейлор Свифт и Трэвис Келси заплатили более 160 тысяч долларов за городское разрешение на проведение свадьбы в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что эта сумма покрыла перекрытие улиц, дополнительные услуги полиции и меры безопасности вокруг мероприятия.

По словам мэра, данное разрешение было оформлено за несколько дней до свадьбы. Когда журналисты задали вопрос о дополнительной оплате труда сотрудников полиции, Мамдани заявил, что расходы были покрыты самой Свифт, а не из городского бюджета.

Сообщается, что свадьба прошла в «Мэдисон-сквер-гарден». Из-за столь масштабного мероприятия некоторые прилегающие улицы были перекрыты, в районе были усилены меры безопасности и введен особый порядок передвижения гостей.

В СМИ писали, что церемония была закрытой, на нее были приглашены знаменитости и близкие друзья пары. По некоторым оценкам, общие расходы на мероприятие оцениваются в несколько десятков миллионов долларов.

Таким образом, администрация Нью-Йорка подчеркивает, что городские ресурсы, задействованные для проведения свадьбы, были компенсированы за счет частных выплат.

Тейлор СвифтТрэвис КелсиНью-ЙоркЗоран МамданиМэдисон-сквер-гарден
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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