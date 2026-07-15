Ўзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқда
Ўзбек футболи ишқибозлари ва ёш иқтидорлар учун кутилмаган ва ҳаяжонли янгилик! Дунёнинг энг машҳур ва гранд клубларидан бири — Каталониянинг «Барселона» жамоаси Ўзбекистонда ўз расмий футбол академиясини очиши мумкин.
Яқинда Спорт вазири Адҳам Икрамов бошчилигида ушбу клуб вакиллари билан Zoom платформаси орқали ўта муҳим онлайн музокаралар бўлиб ўтди.
Музокараларда ўзбек футболининг афсонаси, Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Эрматов ҳам иштирок этди. Каталония клуби номидан эса «Барселона» ижроия жамоаси аъзоси Сесар Мартинес ҳамда Barca Innovation Hub (клубнинг илмий ва инновацион платформаси) бош директори Алберт Мундет қатнашди.
Лойиҳа юртимизга нима беради?
Учрашувнинг бош мавзуси Ўзбекистонда «Barca Academy» расмий халқаро футбол академиясини ташкил этиш имкониятлари бўлди. Бу лойиҳа орқали ўзбек футболига қуйидаги янгиликлар кириб келиши кутилмоқда:
Ла Масия методологияси: Месси, Хави, Иньеста ва Ламин Ямал каби юлдузларни етиштириб чиқарган машҳур «Ла Масия» тизими асосида машғулотлар ўтказилади.
Замонавий футбол фалсафаси: Болалар ва ўсмирлар футболига замонавий тактик ва методологик ёндашувлар жорий этилади.
Мураббийлар маҳорати: Маҳаллий мураббийларнинг малакасини ошириш учун халқаро даражадаги каталониялик мутахассислар жалб қилинади.
Иқтидорларни саралаш (Скаутинг): Энг кучли ёш футболчиларни тизимли равишда танлаб олиш йўлга қўйилади.
Қўшниларда қандай? Марказий Осиёдаги илк расмий «Barсa Academy» 2023 йилда Қирғиз Республикасининг Жалолобод шаҳрида иш бошлаган эди. Ҳозирда улар Бишкек шаҳрида иккинчи академияни очиш устида қизғин иш олиб боришмоқда. Эндиликда ушбу тажриба Ўзбекистонда ҳам қўлланилиши режалаштирилган.
Учрашув якунида томонлар юртимизда лойиҳани йўлга қўйиш имкониятларини биргаликда чуқур ўрганиш ва истиқболдаги ҳамкорлик қадамларини белгилаб олишга келишиб олдилар.
…