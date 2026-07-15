Ўзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқда

·17·Спорт
Ўзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқда

Ўзбек футболи ишқибозлари ва ёш иқтидорлар учун кутилмаган ва ҳаяжонли янгилик! Дунёнинг энг машҳур ва гранд клубларидан бири — Каталониянинг «Барселона» жамоаси Ўзбекистонда ўз расмий футбол академиясини очиши мумкин.

Яқинда Спорт вазири Адҳам Икрамов бошчилигида ушбу клуб вакиллари билан Zoom платформаси орқали ўта муҳим онлайн музокаралар бўлиб ўтди.

Музокараларда ўзбек футболининг афсонаси, Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Эрматов ҳам иштирок этди. Каталония клуби номидан эса «Барселона» ижроия жамоаси аъзоси Сесар Мартинес ҳамда Barca Innovation Hub (клубнинг илмий ва инновацион платформаси) бош директори Алберт Мундет қатнашди.

Лойиҳа юртимизга нима беради?

Учрашувнинг бош мавзуси Ўзбекистонда «Barca Academy» расмий халқаро футбол академиясини ташкил этиш имкониятлари бўлди. Бу лойиҳа орқали ўзбек футболига қуйидаги янгиликлар кириб келиши кутилмоқда:

  • Ла Масия методологияси: Месси, Хави, Иньеста ва Ламин Ямал каби юлдузларни етиштириб чиқарган машҳур «Ла Масия» тизими асосида машғулотлар ўтказилади.

  • Замонавий футбол фалсафаси: Болалар ва ўсмирлар футболига замонавий тактик ва методологик ёндашувлар жорий этилади.

  • Мураббийлар маҳорати: Маҳаллий мураббийларнинг малакасини ошириш учун халқаро даражадаги каталониялик мутахассислар жалб қилинади.

  • Иқтидорларни саралаш (Скаутинг): Энг кучли ёш футболчиларни тизимли равишда танлаб олиш йўлга қўйилади.

Қўшниларда қандай? Марказий Осиёдаги илк расмий «Barсa Academy» 2023 йилда Қирғиз Республикасининг Жалолобод шаҳрида иш бошлаган эди. Ҳозирда улар Бишкек шаҳрида иккинчи академияни очиш устида қизғин иш олиб боришмоқда. Эндиликда ушбу тажриба Ўзбекистонда ҳам қўлланилиши режалаштирилган.

Учрашув якунида томонлар юртимизда лойиҳани йўлга қўйиш имкониятларини биргаликда чуқур ўрганиш ва истиқболдаги ҳамкорлик қадамларини белгилаб олишга келишиб олдилар.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаМанчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБугун, 00:39Абрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиАбрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиБугун, 00:16Лионель Месси майдонда пиёда юриб натижа қайд этмоқда: Аргентиналик юлдузнинг янги рекордиЛионель Месси майдонда пиёда юриб натижа қайд этмоқда: Аргентиналик юлдузнинг янги рекордиБугун, 00:11Италия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодИталия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодКеча, 23:36ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиКеча, 23:33Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Кеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди