Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)

·84·Маданият
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйи ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)

Кеча Туркияда бўлиб ўтган хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик санъаткор Вейсел Дулгернинг тўйи ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинаётган мавзулардан бирига айланди.

Тарқалган видеолардан бирида Шаҳло Салаеванинг равон турк тилида сўзлагани ҳамда туркча қўшиқ ижро этгани кўпчиликнинг эътиборини тортди. Яна бир лавҳада эса келин-куёв яқинлари билан турк миллий рақсларини ижро этгани, яна бир бошқа видеода Вейсел Дулгер туркча қўшиқ айтгани, Шаҳло Салаева эса ўғлини бағрига босган ҳолда рақсга тушгани акс этган.

Тўй маросимининг яна бир ўзига хос жиҳати якуний анъаналарда намоён бўлди. Турк урф-одатларига кўра, келин ва куёвнинг бўйнига гулчамбар эмас, балки пулчамбар тақилди ва шундан сўнг улар янги хонадонига тантанали равишда кириб борди. Мазкур одат ҳам ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларида катта қизиқиш уйғотди.

Тарқалган видеолардан кўриниб турибдики, тўй ортиқча дабдабасиз, ихчам, файзли ва самимий руҳда ташкил этилган. Маросимдаги илиқ муҳит ва миллий анъаналар уйғунлиги кўплаб интернет фойдаланувчилари томонидан илиқ кутиб олинди.

Биз ҳам Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгерни ушбу қувончли кун билан самимий табриклаб, уларга узоқ умр, мустаҳкам бахт, оилавий тинчлик ва тотувлик тилаймиз.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳло Салаева оқ келинлик либосида барчани ҳайратда қолдирди (видео)Шаҳло Салаева оқ келинлик либосида барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 08:32Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)Мадина Тожибоева 28 ёшни энг катта қувонч билан қарши олди (видео)Бугун, 05:13Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)Шаҳризода Мадаминова 22 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 03:46Ўзбекистонда 9 кунлик Дўстлик фестивали бошланадиЎзбекистонда 9 кунлик Дўстлик фестивали бошланадиКеча, 23:55Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?Кеча, 21:17Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Кеча, 20:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)