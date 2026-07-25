Актриса Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшини нишонлади (видео)
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Актриса Дилноза Ҳабибуллаева ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлислари билан қувончли хабарини бўлишди. Санъаткор бугун Instagram саҳифасида жойлаган видеопости орқали туғилган кунини нишонлаётганини маълум қилди.
Актриса видеога "Welcome 26!" ("Хуш келибсан, 26!") дея изоҳ қолдириб, янги ёшини катта кайфият билан қарши олганини билдирди. Шу тариқа Дилноза Ҳабибуллаева 26 ёшни қарши олди.
Пост қисқа фурсатда мухлислар эътиборини тортди. Изоҳларда кузатувчилар актрисани самимий табриклаб, унга мустаҳкам соғлик, бахт, ижодий зафарлар ва янги муваффақиятлар тилашмоқда.
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