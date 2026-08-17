Роналду и Джорджина наконец поженились в символичную дату: первое видео и фото разлетелись по Сети! (видео)
Долгожданная свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес состоялась. Пара поженилась 11 августа — в день, когда 10 лет назад они впервые встретились.
Эта дата особенно важна для них
Несколько недель ходили разные слухи о том, где и с кем пройдет свадьба. В итоге пара выбрала самую важную для себя дату — 10-летие со дня их первой встречи.
«Все получилось именно так, как я себе представляла», — поделилась Джорджина впечатлениями от свадьбы.
Роскошная церемония
На церемонии Роналду и Джорджина появились в нарядах Гукки. Подробности свадьбы вызвали большой интерес у поклонников, ведь общая аудитория пары в социальных сетях превышает 750 миллионов человек.
Дети также присутствовали на церемонии
В свадебной церемонии также приняли участие дети пары. Видео с их бракосочетания быстро разлетелись по социальным сетям и привлекли внимание поклонников.
Так Роналду и Джорджина, которые много лет были вместе, вывели свои отношения на новый этап в символичную дату.
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